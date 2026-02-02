«СЭ»: колумбиец Дуран вылетел в Петербург на подписание контракта с «Зенитом»

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Никитин. По его информации, клубы достигли окончательной договоренности о трансфере.
По данным источника, это будет бесплатная аренда из «Аль-Насра» с правом выкупа за 35 миллионов евро. «Зенит» заплатит Джону 4 млн евро за половину сезона, остальную часть зарплаты (около 6 млн евро) покроет саудовский клуб. Переговоры прошли стремительно — примерно за двое суток.
Дуран будет в Санкт-Петербурге уже сегодня, а завтра пройдет углубленное медицинское обследование, по результатам которого подпишет контракт.
22-летний нападающий Джон Дуран играет за «Фенербахче» на правах аренды. Ранее стало известно, что стороны досрочно прекратят арендное соглашение. В нынешнем сезоне Дуран провел за стамбульцев 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.
Портал Тransfermarkt оценивает стоимость Дурана в 32 миллиона евро. В январе 2025 года «Аль-Наср» купил игрока у «Астон Виллы» за 77 миллионов. Играя за «Аль-Наср», Дуран забил 12 мячей в 18 матчах. Однако после завершения сезона-2024/25 у Дурана, по данным СМИ, возникли некие личные обстоятельства, а также проблемы с ментальным здоровьем. Поэтому колумбийский нападающий был отдан в аренду в «Фенербахче».
Этой зимой состав «Зенита» покинули два нападающих — Лусиано перешел в ЦСКА, а Матео Кассьерра стал игроком бразильского «Атлетико Минейро».
«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые имеют в активе 11 побед, 6 ничьих и одно поражение. В статусе лидера на зимний перерыв ушел «Краснодар», набравший 40 баллов в 18 встречах.
Первую после зимней паузы игру «Зенит» проведет против калининградской «Балтики», которая идет на пятом месте в Российской Премьер-лиге с 35 очками. Матч 19-го тура РПЛ состоится 27 февраля.