«СЭ»: колумбиец Дуран вылетел в Петербург на подписание контракта с «Зенитом»

Портал Тransfermarkt оценивает стоимость Дурана в 32 миллиона евро. В январе 2025 года «Аль-Наср» купил игрока у «Астон Виллы» за 77 миллионов. Играя за «Аль-Наср», Дуран забил 12 мячей в 18 матчах. Однако после завершения сезона-2024/25 у Дурана, по данным СМИ, возникли некие личные обстоятельства, а также проблемы с ментальным здоровьем. Поэтому колумбийский нападающий был отдан в аренду в «Фенербахче».