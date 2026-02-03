Ричмонд
Вратарь ЦСКА Тороп: Футболистов нельзя заставлять читать

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, что много читает в свободное время для того, чтобы расслабиться.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Владислав Тороп не согласен с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, выступившим с предложением создать специальный список книг для футболистов.

— Александр Максименко на этих сборах дочитывает «Тихий Дон». У тебя что из последнего?

— Я наконец‑то добил «Трех мушкетеров». Читаю то, что мне советуют друзья и знакомые, есть какой‑то список. Единственное: не люблю читать про психологию, мотивацию и всё такое, где рассказывают, как стать миллионером из трущоб. Это не мое, потому что всю нужную информацию по теме всегда можно найти на YouTube. Для меня каждая книга — возможность успокоиться, расслабиться и уйти в себя. Я включаю в наушниках шумоподавление, звуки костра или чего‑то подобного и ухожу в мир книги. Это лучший способ снять стресс.

— Когда Михаил Дегтярев предложил возить за футболистами передвижную библиотеку, в ЦСКА сказали, что больше всего обрадуется Тороп.

— Мне кажется, нельзя заставлять людей читать, в том числе футболистов. Знаешь, есть те, кто не читает книг, но более интегрирован в жизнь, чем те, кто читает. Для меня это вообще не показатель. Понятно, что читать полезно, никто с этим не спорит, но в наше время информацию можно найти и в других источниках, — сказал Тороп в интервью «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 22‑летний вратарь провел за ЦСКА в чемпионате и Кубке России 12 матчей. После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Первый матч после зимней паузы команда проведет в Грозном против «Ахмата».