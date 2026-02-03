Вратарь ЦСКА Тороп: Футболистов нельзя заставлять читать

— Я наконец‑то добил «Трех мушкетеров». Читаю то, что мне советуют друзья и знакомые, есть какой‑то список. Единственное: не люблю читать про психологию, мотивацию и всё такое, где рассказывают, как стать миллионером из трущоб. Это не мое, потому что всю нужную информацию по теме всегда можно найти на YouTube. Для меня каждая книга — возможность успокоиться, расслабиться и уйти в себя. Я включаю в наушниках шумоподавление, звуки костра или чего‑то подобного и ухожу в мир книги. Это лучший способ снять стресс.