Самошников вернулся в расположение «Спартака» в ОАЭ

Защитник «Спартака» Илья Самошников вернулся в расположение команды на сборе в ОАЭ и продолжает подготовку к сезону. Об этом сообщил руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
— Как мы и сообщали ранее, Илья Самошников вернулся в расположение команды в установленный срок и продолжает подготовку к сезону, — сказал Зеленов «Матч ТВ».
Напомним, ранее стало известно, что Самошников покинул расположение клуба в ОАЭ, где проходили сборы. Позже журналист Грант Гетадарян сообщил, что причиной состояния Самошникова является депрессия из-за трагедии в личной жизни.
«Причем мы не знаем точный диагноз, клиническая ли депрессия? Это выходит за рамки спорта, за рамки денег. Ситуацию изменить можно только лечением, мотивацией и собственной волей. Наверное, только Дзюба не был в такой ситуации, когда тебе ничего не хочется: ни бриться, ни спать, ни просыпаться. Быть парализованным в своём несчастье. Не бейте парня, простите и поддержите. Плюс фактор агента, который должен не спать и помогать своему клиенту», — написал Гетадарян в своих соцсетях.
Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» летом 2025 года. 28‑летний защитник провел за «красно‑белых» пять матчей, забил гол и сделал результативную передачу.