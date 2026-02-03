Ричмонд
Самошников вернулся в расположение «Спартака» в ОАЭ

Футболист продолжает подготовку к сезону.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Sport24

Защитник «Спартака» Илья Самошников вернулся в расположение команды на сборе в ОАЭ и продолжает подготовку к сезону. Об этом сообщил руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

— Как мы и сообщали ранее, Илья Самошников вернулся в расположение команды в установленный срок и продолжает подготовку к сезону, — сказал Зеленов «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Самошников покинул расположение клуба в ОАЭ, где проходили сборы. Позже журналист Грант Гетадарян сообщил, что причиной состояния Самошникова является депрессия из-за трагедии в личной жизни.

«Причем мы не знаем точный диагноз, клиническая ли депрессия? Это выходит за рамки спорта, за рамки денег. Ситуацию изменить можно только лечением, мотивацией и собственной волей. Наверное, только Дзюба не был в такой ситуации, когда тебе ничего не хочется: ни бриться, ни спать, ни просыпаться. Быть парализованным в своём несчастье. Не бейте парня, простите и поддержите. Плюс фактор агента, который должен не спать и помогать своему клиенту», — написал Гетадарян в своих соцсетях.

Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» летом 2025 года. 28‑летний защитник провел за «красно‑белых» пять матчей, забил гол и сделал результативную передачу.