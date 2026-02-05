«Краснодар» рассматривает трансфер защитников «Локо» и «Ростова»

Илья Вахания — воспитанник академии санкт-петербургского «Зенита». За «Ростов» футболист выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт 25-летнего защитника с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2028 года.