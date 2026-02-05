«Краснодар» рассматривает трансфер защитников «Локо» и «Ростова»

Илья Вахания — воспитанник академии санкт-петербургского «Зенита». За «Ростов» футболист выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт 25-летнего защитника с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2028 года.
27-летний Ненахов в сезоне-2025/26 провел за «Локомотив» 20 матчей во всех турнирах, сделал 1 результативную передачу и получил 5 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
24-летний Сундуков в этом сезоне забил 1 гол, сделал 2 результативные передачи и получил 6 желтых карточек в 24 матчах за махачкалинское «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
После 18 туров Российской Премьер-лиги «Краснодар» набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице. ЦСКА с 36 баллами располагается на четвертой строчке в РПЛ.