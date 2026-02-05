Ричмонд
Джон Дуран прилетел в Санкт-Петербург для перехода в «Зенит»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Колумбии Джон Дуран прилетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в «Зенит». Об этом сообщает телеграм-канал «СБГ Телега».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Abdullah Ahmed/Getty Images

22-летний форвард был замечен в аэропорту «Пулково» сегодня, 5 февраля, в 13:10 по местному времени.

Ранее сообщалось, что Дуран уже согласовал личные условия с петербургским клубом. Он перейдет в «Зенит» в аренду до конца сезона с опцией выкупа, которая, по разным данным, составит от 35 до 40 млн евро.

Дуран перешел в «Аль-Наср» прошлой зимой из «Астон Виллы» за 77 млн евро. Он провел за саудовский клуб 18 матчей, в которых забил 12 мячей.

Минувшим летом Дуран был арендован «Фенербахче». Он провел за турецкий клуб 21 матч, в которых забил пять мячей и отдал три голевых передачи. Зимой «Фенербахче» решил отказаться от услуг нападающего, в том числе из-за скандала в стамбульском дерби против «Галатасарая».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. 27 февраля «сине-бело-голубые» дома сыграют против калининградской «Балтики».