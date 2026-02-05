«Спартак» продлил контракт с Денисовым до 2030 года

«Продление контракта с Даниилом — важное событие для клуба. Ведь это игрок, который прошел вертикаль “Спартака”, играл за молодежку и вторую команду. Он уже получил богатый опыт, при этом по-прежнему молод и точно способен выйти на еще более высокий уровень. Отмечу, что Денисов хотел продолжить свой путь в “Спартаке” и полностью предан клубу», — сказал спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.