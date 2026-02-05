Ричмонд
«Спартак» продлил контракт с Денисовым до 2030 года

Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Даниилом Денисовым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение с 23-летним игроком рассчитано до конца сезона-2029/30. Предыдущее соглашение истекало по окончании текущего сезона.

«Продление контракта с Даниилом — важное событие для клуба. Ведь это игрок, который прошел вертикаль “Спартака”, играл за молодежку и вторую команду. Он уже получил богатый опыт, при этом по-прежнему молод и точно способен выйти на еще более высокий уровень. Отмечу, что Денисов хотел продолжить свой путь в “Спартаке” и полностью предан клубу», — сказал спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.

Денисов выступает за «Спартак» с 2021 года. В общей сложности он провел за «красно-белых» 139 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 11 голевых передач. Вместе со «Спартаком» Денисов выигрывал Кубок России (2022) и бронзовые медали РПЛ (2023).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. 1 марта «красно-белые» на выезде сыграют против «Сочи».