Мусаев ответил на вопрос об уязвимых местах в игре «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, есть ли у его подопечных слабые и уязвимые места.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Конечно, есть, как и у любой другой команды. Очень важно не останавливаться, не быть довольным собой. А самое главное — это совершенствоваться день за днём. Мы очень много внимания уделяем и позиционной атаке, и выходу от ворот. Поэтому команда тоже из года в год чуть-чуть меняется, от сезона к сезону, и ты вносишь там определенные коррективы, как наилучшим образом использовать сильные стороны, поэтому этот процесс, думаю, бесконечный, ни один тренер недоволен своей командой», — отметил специалист в интервью Okko Спорт.

Кроме того, Мусаев добавил, что в сравнении с сезоном РПЛ-2024/2025, когда «быки» стали обладателями золотых медалей чемпионата, его команда стала сильнее в плане качества игры. По словам тренера, для «Краснодара» очень важно сохранить высокий уровень отдачи на поле и ментальность победителей.

По итогам 18 туров сезона РПЛ-2025/2026 «Краснодар» набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на один балл.

42-летний Мусаеваработал в системе «Краснодара» с 2005-го по 2021 год. С июня 2020-го по апрель 2021 года был главным тренером команды. После того, как в середине марта 2024 года был отправлен в отставку сербский главный тренер Владимир Ивич, Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар», приведя команду к первым в истории золотым медалям чемпионата России.

С 2021-го по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда впервые в своей истории стала серебряным призером национального чемпионата.