«Балтика» сыграла вничью с «Ордабасы» на сборе в Турции

Ранее 5 февраля калининградская команда одержала победу над «Челябинском» (2:0) в товарищеской игре.
В следующих контрольных играх команда Андрея Талалаева 12 февраля встретится с воронежским «Факелом» и «Навбахором» из Узбекистана, а 18 февраля — с «Кайсаром» из Казахстана и грозненским «Ахматом».
После 18 туров РПЛ-2025/26 «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата России. 27 февраля в рамках 19-го тура РПЛ калининградцы на выезде сыграют против «Зенита».
«Ордабасы» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на седьмом месте в турнирной таблице. Команда заработала 35 очков за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.
Андрей Талалаев возглавлял ранее «Тамбов», «Химки», «Ахмат», «Крылья Советов» и московское «Торпедо». В сентябре 2024 года назначен главным тренером «Балтики». По итогам сезона калининградский клуб под руководством Талалаева стал победителем Первой лиги и обеспечил себе место в Премьер-лиге.