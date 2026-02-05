Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.55
П2
3.57
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.36
П2
3.55
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.30
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

«Балтика» сыграла вничью с «Ордабасы» на сборе в Турции

«Балтика» сыграл вничью с казахстанским «Ордабасы» в контрольном матче на зимних сборах. Встреча, прошедшая в турецком Белеке, завершилась со счетом 0:0.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Балтика"

Ранее 5 февраля калининградская команда одержала победу над «Челябинском» (2:0) в товарищеской игре.

В следующих контрольных играх команда Андрея Талалаева 12 февраля встретится с воронежским «Факелом» и «Навбахором» из Узбекистана, а 18 февраля — с «Кайсаром» из Казахстана и грозненским «Ахматом».

После 18 туров РПЛ-2025/26 «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата России. 27 февраля в рамках 19-го тура РПЛ калининградцы на выезде сыграют против «Зенита».

«Ордабасы» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на седьмом месте в турнирной таблице. Команда заработала 35 очков за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.

Андрей Талалаев возглавлял ранее «Тамбов», «Химки», «Ахмат», «Крылья Советов» и московское «Торпедо». В сентябре 2024 года назначен главным тренером «Балтики». По итогам сезона калининградский клуб под руководством Талалаева стал победителем Первой лиги и обеспечил себе место в Премьер-лиге.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше