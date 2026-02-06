Аленичев: О первом-втором месте «Спартаку» можно забыть

«Это уже не только я говорю, многие специалисты говорят, что немножко надоедает, в том числе и спартаковским болельщикам, то, что меняют тренеров. Я не могу ответить, насколько положительным этот приход будет для “Спартака”. Давайте подождем, как они проведут подготовку ко второй части сезона, посмотрим на первые игры. После трех-четырех игр будет понимание, какой философии придерживается этот тренер и как команда в целом будет выглядеть функционально.



Понятно, о чемпионстве, о первом-втором месте, можно забыть, потому что все понятно: борьба развернется между “Краснодаром” и “Зенитом”. Но попасть в тройку у “Спартака” будет шанс, если команда не будет терять очки в первую очередь против аутсайдеров, команд, которые находятся во второй восьмерке. Если посмотреть статистику, то мы увидим, сколько “Спартак” уже потерял в первой части чемпионата против этих команд. Конечно, против лидеров нужно играть с максимальной концентрацией, максимальной отдачей. Так оно и будет, в этом даже не сомневаюсь. Если будут положительные результаты и очковых потерь не будет именно против команд из второй восьмерки, то “Спартак” в состоянии зацепиться за третье место», — приводит слова Аленичева ТАСС.