Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.53
П2
3.65
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.08
П2
3.34
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.34
П2
3.51
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.75
П2
5.17

Аленичев: О первом-втором месте «Спартаку» можно забыть

Легенда «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил назначение на пост главного тренера клуба Хуана Карлоса Карседо.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в начале января «Спартак» объявил о назначении 52-летнего испанского специалиста на пост главного тренера клуба. Карседо сменил в этом амплуа Деяна Станковича.

«Это уже не только я говорю, многие специалисты говорят, что немножко надоедает, в том числе и спартаковским болельщикам, то, что меняют тренеров. Я не могу ответить, насколько положительным этот приход будет для “Спартака”. Давайте подождем, как они проведут подготовку ко второй части сезона, посмотрим на первые игры. После трех-четырех игр будет понимание, какой философии придерживается этот тренер и как команда в целом будет выглядеть функционально.

Понятно, о чемпионстве, о первом-втором месте, можно забыть, потому что все понятно: борьба развернется между “Краснодаром” и “Зенитом”. Но попасть в тройку у “Спартака” будет шанс, если команда не будет терять очки в первую очередь против аутсайдеров, команд, которые находятся во второй восьмерке. Если посмотреть статистику, то мы увидим, сколько “Спартак” уже потерял в первой части чемпионата против этих команд. Конечно, против лидеров нужно играть с максимальной концентрацией, максимальной отдачей. Так оно и будет, в этом даже не сомневаюсь. Если будут положительные результаты и очковых потерь не будет именно против команд из второй восьмерки, то “Спартак” в состоянии зацепиться за третье место», — приводит слова Аленичева ТАСС.

В текущем сезоне «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В первом туре после зимней паузы красно-белые 1 марта на выезде сыграют против «Сочи».