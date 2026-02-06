РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию футболистов

Это решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров. Ранее «Зенит» просил взыскать с «Ростова» задолженность по трансферу футболиста Александра Тарасова.
«Удовлетворить заявление ФК “Ростов” о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу ФК “Зенит” vs. ФК “Ростов”. В связи с исполнением ФК “Ростов” решения палаты по разрешению споров… снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ФК “Ростов”. “Ростов” имеет право регистрировать новых футболистов», — говорится в сообщении.
4 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с «Ростова» ограничения на регистрацию новых футболистов. Ограничения действовали с 14 января текущего года. Бан был наложен из-за долга желто-синих перед уругвайским «Пеньяролем», откуда в «Ростов» переходил полузащитник Родриго Саравия. Уругваец перешел в «Ростов» летом 2025 года, а в январе покинул команду.
«Ростов», набравший 21 очко, располагается на 11‑й позиции турнирной таблицы Российской Премьер-лиги.