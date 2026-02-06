РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию футболистов

4 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с «Ростова» ограничения на регистрацию новых футболистов. Ограничения действовали с 14 января текущего года. Бан был наложен из-за долга желто-синих перед уругвайским «Пеньяролем», откуда в «Ростов» переходил полузащитник Родриго Саравия. Уругваец перешел в «Ростов» летом 2025 года, а в январе покинул команду.