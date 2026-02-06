Экс-игрок ЦСКА Карвальо назвал сильнейшего российского футболиста

Даниэл Карвальо играл за ЦСКА с 2004-го по 2010 года. Полузащитник завершил карьеру в 2018 году. Помимо ЦСКА и клуба «Аль-Араби» из Катара, всю карьеру Карвальо провел в бразильских командах. На счету Карвальо 3 матча за сборную Бразилии.