Экс-игрок ЦСКА Карвальо назвал сильнейшего российского футболиста

— Самый сильный российский игрок, против которого играл?
— Капитан «Зенита» под номером 2. Он играл правого защитника… Анюков! Я играл по его позиции — он просто нудный. Так мне постоянно мешал. Он самый сильный, — передает слова Карвальо корреспондент «Чемпионата».
Также Даниэл Карвальо назвал бразильского игрока РПЛ, который восхищает его больше всего.
«Сегодня бразильцы “Зенита” чуть повыше уровнем бразильцев ЦСКА. Больше всего из бразильцев ЦСКА я восхищаюсь Мойзесом», — добавил завершивший карьеру полузащитник.
В нынешнем сезоне защитника ЦСКА Мойзес выходил на поле за московский клуб в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-лиги красно-синие набрали 36 очков и занимают четвертое место. Лидером РПЛ является «Краснодар». На втором месте идёт «Зенит», замыкает тройку лидеров «Локомотив».
Даниэл Карвальо играл за ЦСКА с 2004-го по 2010 года. Полузащитник завершил карьеру в 2018 году. Помимо ЦСКА и клуба «Аль-Араби» из Катара, всю карьеру Карвальо провел в бразильских командах. На счету Карвальо 3 матча за сборную Бразилии.