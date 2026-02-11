Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.80
П2
3.59
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.62
П2
6.82
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.69
П2
7.70
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.20
Футбол. Англия
23:15
Сандерленд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.94
П2
1.79
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Из-за драки был отменен матч клуба РПЛ с китайской командой

Товарищеский матч «Ростова» с китайским «Чжэцзян Профешнл» завершен досрочно из-за массовой потасовки.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра проходила в ОАЭ. На 23‑й минуте при счете 0:0 между нападающим «Ростова» Тимуром Сулеймановым и футболистом китайской команды произошел конфликт, который впоследствии перерос в массовую потасовку. После инцидента игроки «Чжэцзян» покинули поле.

«Ростов» в Telegram‑канале сообщил, что матч завершен, а команда проведет тренировку.

«Китайцы начали драку, оскорбления, и все побежали в эту кашу. Не смогли продолжить, и китайцы уехали. Началось с фола Сулейманова, а там китайцев бомбануло», — рассказал один из очевидцев произошедшего в комментариях под публикацией.

Подобный эпизод — не первый за последние несколько дней с участием клубов РПЛ. 9 февраля футболисты самарского клуба «Крылья Советов» и команды «КАМАЗ» из Набережных Челнов устроили массовую драку во время товарищеского матча на сборах в Турции.

После 18 туров Российской Премьер-лиги «Ростов» занимает 11-е место, набрав 21 очко. Разрыв с лидирующим «Краснодаром» составляет 19 баллов. Чемпионат возобновится 27 февраля.