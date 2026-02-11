Из-за драки был отменен матч клуба РПЛ с китайской командой

Игра проходила в ОАЭ. На 23‑й минуте при счете 0:0 между нападающим «Ростова» Тимуром Сулеймановым и футболистом китайской команды произошел конфликт, который впоследствии перерос в массовую потасовку. После инцидента игроки «Чжэцзян» покинули поле.
«Ростов» в Telegram‑канале сообщил, что матч завершен, а команда проведет тренировку.
«Китайцы начали драку, оскорбления, и все побежали в эту кашу. Не смогли продолжить, и китайцы уехали. Началось с фола Сулейманова, а там китайцев бомбануло», — рассказал один из очевидцев произошедшего в комментариях под публикацией.
Подобный эпизод — не первый за последние несколько дней с участием клубов РПЛ. 9 февраля футболисты самарского клуба «Крылья Советов» и команды «КАМАЗ» из Набережных Челнов устроили массовую драку во время товарищеского матча на сборах в Турции.
После 18 туров Российской Премьер-лиги «Ростов» занимает 11-е место, набрав 21 очко. Разрыв с лидирующим «Краснодаром» составляет 19 баллов. Чемпионат возобновится 27 февраля.