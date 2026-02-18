Ричмонд
Источник: Защитник «Спартака» Хлусевич переходит в «Ахмат»

Как сообщает известный футбольный инсайдер Иван Карпов, защитник «Спартака» Даниил Хлусевич продолжит карьеру в грозненском «Ахмате».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

По данным источника, футболист будет выступать за грозненский клуб на правах аренды до конца сезона. У «Ахмата» не будет опции выкупа футболиста. Хлусевич присоединился к «Ахмату» после возвращения команды со сборов в Турции.

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич мог оказаться в другом московском клубе Российской Премьер-лиги. Согласно сообщениям издания «Спорт-Экспресс», услуги футболиста предлагали «Локомотиву». «Железнодорожники» могли арендовать россиянина, но стороны не договорились по условиям.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов бесплатно отпустить Хлусевича до конца сезона, но при условии, что новый клуб полностью возьмет на себя заработную плату защитника.

В действующий сезоне 24-летний футболист принял участие в десяти матчах красно-белых во всех турнирах и отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,8 миллиона евро.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» набрал 22 балла и находится на 8-й строчке.