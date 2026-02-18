В «Спартаке» объявили об аренде Хлусевича «Ахматом»

Даниил Хлусевич принадлежит «Спартаку» с января 2022 года. В текущем сезоне на счету футболиста 10 матчей и одна голевая передача за красно-белых во всех турнирах. Три из них защитник провел в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.