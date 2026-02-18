Ричмонд
В «Спартаке» объявили об аренде Хлусевича «Ахматом»

Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Московский «Спартак» объявил о том, что защитник Даниил Хлусевич продолжит карьеру в «Ахмате». Об этом клуб написал в своих соцсетях.

«Клуб из Грозного арендовал нашего защитника до конца сезона. Желаем Даниилу успешно проявить себя и вернуться еще сильнее!» — сказано в посте.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Хлусевич до конца сезона отправится в «Ахмат», но без права выкупа клубом.

Даниил Хлусевич принадлежит «Спартаку» с января 2022 года. В текущем сезоне на счету футболиста 10 матчей и одна голевая передача за красно-белых во всех турнирах. Три из них защитник провел в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.

«Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» набрал 22 очка и идет восьмым. Чемпионат возобновится уже 27 февраля после зимней паузы.