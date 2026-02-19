Защитник ЦСКА Абдулкадыров перешел в «Ахмат»

«Контракт рассчитан до конца текущего сезона. В соглашении предусмотрена опция, а также условия для обязательного выкупа прав на игрока. Кроме того, клубами согласована возможность для ЦСКА выкупить футболиста обратно», — говорится в заявлении армейцев.
В нынешнем сезоне 20-летний Джамалутдин Абдулкадыров провел за ЦСКА 13 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.
Уроженец Махачкалы Абдулкадыров — воспитанник «Анжи». В 14 лет защитник перешел в академию ЦСКА. 10 июня 2025 года Абдулкадыров дебютировал за сборную России, выйдя в стартовом составе на товарищеский матч против сборной Беларуси (4:1).
«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. ЦСКА находится на четвертой строчке, заработав 36 баллов. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.
Подопечные Станислава Черчесова в первом матче чемпионата после зимней паузы 1 марта сыграют на своем поле против ЦСКА.