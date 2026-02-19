Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.56
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.30
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.42
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.50
П2
1.91
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.29
П2
2.72
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.27
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.83
П2
1.97
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.09
П2
5.40

Защитник ЦСКА Абдулкадыров перешел в «Ахмат»

Защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров продолжит карьеру в грозненском «Ахмате», сообщают пресс-службы обоих клубов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Балтика"

«Контракт рассчитан до конца текущего сезона. В соглашении предусмотрена опция, а также условия для обязательного выкупа прав на игрока. Кроме того, клубами согласована возможность для ЦСКА выкупить футболиста обратно», — говорится в заявлении армейцев.

В нынешнем сезоне 20-летний Джамалутдин Абдулкадыров провел за ЦСКА 13 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.

Уроженец Махачкалы Абдулкадыров — воспитанник «Анжи». В 14 лет защитник перешел в академию ЦСКА. 10 июня 2025 года Абдулкадыров дебютировал за сборную России, выйдя в стартовом составе на товарищеский матч против сборной Беларуси (4:1).

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. ЦСКА находится на четвертой строчке, заработав 36 баллов. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.

Подопечные Станислава Черчесова в первом матче чемпионата после зимней паузы 1 марта сыграют на своем поле против ЦСКА.