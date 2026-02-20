Ричмонд
Глушенков считает, что костяк «Зенита» состоит из россиян

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков не согласился с утверждением, что костяк команды сине-бело-голубых составляют иностранные футболисты.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— В раздевалке за песни отвечает Барриос.

— Да, он свою музыку включает. Иногда к колонке могут подключиться Мостовой или массажист сборной Паша Скорик.

— У вас костяк команды состоит из легионеров — вы как на это смотрите?

— Костяк команды — из россиян, а на поле — да, иностранцы, потому что они больше играют. Но это футбол, что поделаешь, — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили бразильский полузащитник Джон Джон и колумбийский нападающий Джон Дуран.

«Зенит» набрал 39 очков в 18 играх и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. 27 февраля в первом туре после зимней паузы сине-бело-голубые дома сыграют против калининградской «Балтики».

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше