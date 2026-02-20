Глушенков считает, что костяк «Зенита» состоит из россиян

— В раздевалке за песни отвечает Барриос.
— Да, он свою музыку включает. Иногда к колонке могут подключиться Мостовой или массажист сборной Паша Скорик.
— У вас костяк команды состоит из легионеров — вы как на это смотрите?
— Костяк команды — из россиян, а на поле — да, иностранцы, потому что они больше играют. Но это футбол, что поделаешь, — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».
В зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили бразильский полузащитник Джон Джон и колумбийский нападающий Джон Дуран.
«Зенит» набрал 39 очков в 18 играх и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. 27 февраля в первом туре после зимней паузы сине-бело-голубые дома сыграют против калининградской «Балтики».