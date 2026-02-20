Ричмонд
«Может, мне придет предложение от “Барселоны”?» Глушенков — о будущем

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поделился мыслями о своем будущем.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

— У вас были предложения от других клубов за время в «Зените»?

— Не знаю, может, «Локомотив» хотел обратно меня забрать в какой-то период. (Смеется.) Если серьезно, ничего не знаю и не слышал. Да и никому я не нужен. Кому я могу быть интересен?

— В России? Всем.

— Возможно, и так.

— Поехали бы в Саудовскую Аравию?

— В данный момент, когда записываем интервью, скажу нет. А завтра могу проснуться с другой мыслью — захочется мне туда. Тяжело отвечать. Будем отталкиваться от предложений. Вы можете спросить: «Пойдешь ли сейчас в “ПСЖ”?» Я скажу: «Нет, хочу побыть в “Зените”. А потом скажу сам себе: “Максим, ты дурак?” Баринов говорил, что из “Локомотива” не уйдет, но есть обстоятельства, которые складываются не так, как хочешь ты.

— После этого сезона видите себя дальше в «Зените»?

— Посмотрим, как сложится. Может, мне придет предложение от «Барселоны», — сказал Глушенков в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Глушенков забил восемь голов, а также отдал пять голевых передач в 16 матчах РПЛ. Также на его счету два забитых мяча и два ассиста в пяти играх Кубка России.

