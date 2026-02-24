Ричмонд
Семак: меня можно уволить из «Зенита» одним днем, но я не устал

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что мотивирует его продолжать работу в санкт-петербургском клубе. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

49-летний специалист возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2030 года.

«Меня мотивирует работа, игра, победы. Есть два пути, о которых я уже говорил выше — менять тренера или обновлять состав. Тот факт, что я ещё в “Зените” — это решение руководства. Я это решение уважаю, готов работать. Если они посчитают, что я не справляюсь, они меня заменят. Тренера можно уволить одним днем. Я ни в одном клубе не инициировал разговоров о новом контракте и моем будущем в целом.

Со стороны многим кажется, что я очень устал? А как можно со стороны измерить усталость? Нужны какие-то объективные показатели, как со зрелищностью футбола. Если бы в 2018-м кто-то сказал, что при мне и моем штабе “Зенит” будет в каждом сезоне до последнего бороться за титул, все были бы рады. Планка очень высока, поэтому восприятие другое. Я в ЦСКА играл 10 лет — и не уставал. Стресс от тренерской работы выше, безусловно. Но на сегодняшний день я не устал», — сказал Семак.

Под руководством Семака «Зенит» шесть раз выигрывал РПЛ и дважды становился обладателем Кубка России. В прошлом сезоне «сине-бело-голубые» впервые при Семаке не сумели стать чемпионами страны и стали вторыми, уступив одно очко «Краснодару».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В пятницу, 27 февраля, петербуржцы дома сыграют против калининградской «Балтики». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.