Семак предложил альтернативу ужесточению лимита на легионеров в РПЛ

Напомним, в сентябре 2025 года министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что лимит на иностранных футболистов в РПЛ будет к 2028 году ужесточен до формулы «десять легионеров в заявке клуба, пять на поле одновременно». Действующий лимит работает по схеме «13 в заявке, восемь на поле» и не затрагивает игроков из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении.
— Вы говорили, что при лимите в пять иностранцев на поле и 10 в заявке про успешное выступление в Лиге чемпионов можно будет забыть. Вы понимаете, для чего это все делается?
— Нет, не понимаю. Кто придет вместо легионеров, чьи места из заявки уберут?
— Скорее всего, игроки из Первой лиги.
— Вот! И в большинстве команд речь будет идти не о молодых, а об опытных игроках. Особенно в тех клубах, которые будет решать вопрос о выживании. Если вы хотите увеличить количество россиян в РПЛ на 20 человек, то просто расширьте чемпионат до 18 команд. Эффект будет тот же. Зато мы будем конкурентоспособны в Европе, зато у нас будет хоть какая-то конкуренция внутри команд. Если вы сейчас разрешите иметь пять легионеров на поле при 10 в заявке, то кто, скажите, будет держать еще пять легионеров на скамейке? Посмотрите на «Карабах» в Лиге чемпионов, на «Пафос». Их единственный шанс ― пригласить легионеров, чтобы иметь шанс на хорошее выступление, а потом заработать хорошие деньги.
— У вас была возможность донести свою позицию до министра спорта Дегтярева?
— Нет. У нас есть только тренерский совет. На нем все были согласны, что новый лимит не сделает наш футбол сильнее.
— А если бы была возможность с ним поговорить, какие бы аргументы привели?
— Чтобы приводить аргументы, нужно понимать, зачем это делается. Если мы хотим иметь сильный чемпионат с сильными россиянами, которые будут получать место в составе не за паспорт, а после того, как это место выгрызут, такой лимит нам не нужен, — приводит слова Семака «Чемпионат».