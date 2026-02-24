Экс-игрок «Спартака»: Сперцян ждет подходящее предложение для перехода в Европу

"У Сперцяна очень профессиональный подход к своей работе. Он ждет подходящего предложения для перехода в Европу. Футболистов из РПЛ, которые сразу переходят в топ-клубы, крайне мало, только единицы. Если Сперцян стремится построить карьеру в Европе, ему стоит сделать первый шаг — перейти в клуб, который не является самым сильным, и постепенно расти, стремясь к большему.