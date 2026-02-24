Ричмонд
Экс-игрок «Спартака»: Сперцян ждет подходящее предложение для перехода в Европу

Капитан «Краснодара» планирует продолжить карьеру в европейском клубе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист «Спартака» Арас Озбилиз высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.

"У Сперцяна очень профессиональный подход к своей работе. Он ждет подходящего предложения для перехода в Европу. Футболистов из РПЛ, которые сразу переходят в топ-клубы, крайне мало, только единицы. Если Сперцян стремится построить карьеру в Европе, ему стоит сделать первый шаг — перейти в клуб, который не является самым сильным, и постепенно расти, стремясь к большему.

Заменил ли Сперцян Мхитаряна в сборной? Генриха не заменит никто. Мы говорим о футболисте, который четырежды играл в финалах еврокубков. Даже не уверен, когда следующий армянский игрок достигнет таких высот", — отметил Озбилиз в интервью Metaratings.ru.

Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара» и выступает за основную команду клуба с осени 2020 года. В этом сезоне он сыграл 25 матчей за «быков», забил 9 голов и отдал 12 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Сперцяна составляет 25 миллионов евро.

