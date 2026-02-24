Ричмонд
Семак объяснил причины обмена Гонду на Дивеева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Чемпионату» прокомментировал обмен аргентинского нападающего Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Гонду перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Архентинос Хуниорс» за 12 млн евро. За полтора года он провел «сине-бело-голубых» 51 матч, в которых забил 13 мячей и отдал три голевые передачи. Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года и провел за армейцев 203 матча, в которых забил 20 мячей. Обмен игроками официально был завершен 11 января. Сообщалось, что «Зенит» в рамках сделки доплатил два миллиона евро.

«Почему Гонду перестал ярко играть — я не могу вам сказать. Это для нас самих, к сожалению, неожиданность. Первый его сезон действительно был блестящий. Возможно, это был тот случай, когда новый клуб положительно эмоционально влияет на игрока. Но в этом сезоне всё пошло на убыль, у него даже перестали возникать моменты, когда он выходил на поле.

На мой взгляд, Лусиано — потрясающий и трудолюбивый парень, очень скромный. Но во втором сезоне у него не получилось. Мы же могли ждать, пока его прорвет. На место форварда у нас были Кассьерра и Соболев, на место левого полузащитника Глушенков и Луис Энрике. Мы не могли себе позволить давать Лусиано много шансов. Уверен, переход в ЦСКА пойдёт ему на пользу. От его обмена на Дивеева выиграли все.

Мое ли это решение? Я был не против. Нам нужен был Дивеев и из-за его качеств, и из-за его паспорта. Игорь отлично играет на втором этаже. Нам не хватало такого игрока. Все наши центральные защитники уступают ему в ведении верховых единоборств. У него хороший первый пас, чего нам тоже не хватало. У нас и так была неплохая линия обороны, но в атаке мы сильно прибавим после этого трансфера», — сказал Семак.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В пятницу, 27 февраля, петербуржцы дома сыграют против калининградской «Балтики». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.