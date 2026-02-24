Ричмонд
Африканский защитник «Спартака» рассказал, как учит русский язык

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву в интервью «Матч ТВ» рассказал, что активно занимается изучением русского языка.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

24-летний камерунец перешел в российский клуб минувшим летом из «Ренна» на правах свободного агента.

«Я думаю, что это важная вещь — учить язык, когда ты приезжаешь в новую страну. Русский язык очень сложный, поэтому на первых порах я стараюсь хотя бы понимать, что мне говорят. Говорить на русском сложнее, чем понимать его. Я слушаю тренеров, журналистов, и постепенно начинаю понимать, что мне говорят, это помогает.

Каков прогресс в изучении? На самом деле, не такой большой. Я был на Кубке Африки, поэтому было не так много времени изучать язык. Затем отдыхал с моей семьей. Но как я и сказал, я уже понимаю многие вещи, но именно говорить и выражать свои мысли для меня пока все еще сложно. Я занимаюсь с репетитором. Во время обычного недельного цикла занимаюсь четыре раза в неделю, если у нас две игры в неделю, то три.

Я играю в центре обороны, очень важно уметь коммуницировать на поле в том числе и с русскими. Как подсказываю партнерам на русском во время игры? “Лево”, “право”, “давай”, “сюда”, “сейчас” и еще много других слов», — сказал Ву.

В этом сезоне Ву провел 15 матчей за «Спартак», в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В воскресенье, 1 марта, «красно-белые» на выезде сыграют против «Сочи». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.