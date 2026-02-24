Африканский защитник «Спартака» рассказал, как учит русский язык

«Я думаю, что это важная вещь — учить язык, когда ты приезжаешь в новую страну. Русский язык очень сложный, поэтому на первых порах я стараюсь хотя бы понимать, что мне говорят. Говорить на русском сложнее, чем понимать его. Я слушаю тренеров, журналистов, и постепенно начинаю понимать, что мне говорят, это помогает.



Каков прогресс в изучении? На самом деле, не такой большой. Я был на Кубке Африки, поэтому было не так много времени изучать язык. Затем отдыхал с моей семьей. Но как я и сказал, я уже понимаю многие вещи, но именно говорить и выражать свои мысли для меня пока все еще сложно. Я занимаюсь с репетитором. Во время обычного недельного цикла занимаюсь четыре раза в неделю, если у нас две игры в неделю, то три.



Я играю в центре обороны, очень важно уметь коммуницировать на поле в том числе и с русскими. Как подсказываю партнерам на русском во время игры? “Лево”, “право”, “давай”, “сюда”, “сейчас” и еще много других слов», — сказал Ву.