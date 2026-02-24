Челестини оценил трансферы ЦСКА

Зимой ЦСКА приобрел Лусиано Гонду, Дмитрия Баринова, Данилу Козлова, Матеуса Рейса и Максима Воронова.
— Сборы прошли отлично, команда провела огромную работу. У нас была огромная физическая работа, мы много работали с мячом. Тем, что я видел в товарищеских матчах, я полностью удовлетворен.
— Как новички интегрируются в вашу модель и в коллектив?
— Думаю, что они отлично интегрировались как в мою концепцию игры, так и в коллектив. Считаю, что мы совершили четыре очень интересных подписания. Гонду, Козлову и Баринову не требовалось время на адаптацию и интеграцию. Они уже знакомы с этим коллективом. Уверен, что и Матеус Рейс очень быстро интегрировался в команду.
— Разбирали ли вы уже «Ахмат»? Есть ли в голове уже состав на эту игру?
— Конечно, об этом матче мы думали с начала сборов, к нему готовились. У нас было понимание. И с начала этой недели у нас в голове есть четкое представление, кто начнет игру в Грозном, — заявил Челестини в эфире телеканала «Матч ТВ».
Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года, придя на смену Марко Николичу. Предыдущим клубом Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023-го по 2025 год. Челестини привел «Базель» в прошлом сезоне к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии. Ранее он работал в «Террачине», «Лозанне», «Люцерне» и «Сьоне».
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 баллов. Подопечные Фабио Челестини в первом матче чемпионата после зимней паузы 1 марта сыграют на выезде против грозненского «Ахмата».