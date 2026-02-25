Ричмонд
Экс-футболист ЦСКА Сауль Гуарирапа перешел в клуб из Китая

23-летний венесуэльский форвард присоединился к «Чжэцзян Профешнл» на правах арендного соглашения.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа на правах аренды перешел из «Сочи» в «Чжэцзян Профешнл» — клуб, выступающий в китайской Суперлиге.

Гуарирапа начал карьеру в венесуэльском «Каракасе», с которым стал чемпионом Венесуэлы (2019) и дважды серебряным призером. В январе 2024 года перебрался в Россию, где сначала выступал за «Сочи», а затем на правах аренды c правом выкупа перешел в московский ЦСКА. В составе московского клуба стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны в сезоне-2024/25. В 2025 году он дебютировал в составе сборной Венесуэлы.

«Сочи» продолжает владеть правами на Гуарирапу, срок контракта с которым рассчитан до 2028 года. Первую половину сезона он провел в аренде в эмиратском клубе «Шарджа», где пяти матчах он забил один гол.

«Чжэцзян Профешнл» завершил сезон 2025 года чемпионата Китая на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка за 30 игр.