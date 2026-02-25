Экс-футболист ЦСКА Сауль Гуарирапа перешел в клуб из Китая

Гуарирапа начал карьеру в венесуэльском «Каракасе», с которым стал чемпионом Венесуэлы (2019) и дважды серебряным призером. В январе 2024 года перебрался в Россию, где сначала выступал за «Сочи», а затем на правах аренды c правом выкупа перешел в московский ЦСКА. В составе московского клуба стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны в сезоне-2024/25. В 2025 году он дебютировал в составе сборной Венесуэлы.