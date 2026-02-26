Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.40
П2
5.54
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.77
П2
7.29
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.52
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.54
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.95
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.44
П2
5.46
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.59
П2
6.58
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
3
:
Галатасарай
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Бенфика
1
П1
X
П2

Титов: «Спартак» — самый популярный клуб в России, без сомнений

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью Metaratings заявил, что «красно-белые» являются одним из самых популярных футбольных клубов в Восточной Европе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«За последние десять лет “Спартак” выиграл одно чемпионство, Кубок и Суперкубок. Для такого клуба, как “Спартак”, конечно, это очень мало. А что касается популярности, то здесь вопрос на поверхности, и это однозначно. “Спартак” — самый популярный клуб в России, возможно, даже и в Восточной Европе. Вот здесь со мной можно спорить, можно не спорить, но это однозначно. И на последнем Кубке легенд, когда взревели трибуны под вопрос диктора, кто сегодня болеет за ЦСКА, а кто за “Спартак” — разница была в разы.

У меня нет никаких сомнений: “Спартак” — самый популярный клуб. Пусть не обижаются болельщики “Зенита” и ЦСКА, но есть факт. Единственное, что хотелось бы побольше нам титулов. Я надеюсь, что с приходом нового тренерского штаба все будет иначе», — сказал Титов.

«Спартак» и «Зенит» выигрывали чемпионат России по 10 раз, на счету ЦСКА шесть чемпионских титулов. Титов, выступавший за «красно-белых» с 1995 по 2008 год, помог клубу выиграть чемпионат России шесть раз.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В воскресенье, 1 марта, «красно-белые» на выезде сыграют против «Сочи». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.