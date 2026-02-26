Титов: «Спартак» — самый популярный клуб в России, без сомнений

«За последние десять лет “Спартак” выиграл одно чемпионство, Кубок и Суперкубок. Для такого клуба, как “Спартак”, конечно, это очень мало. А что касается популярности, то здесь вопрос на поверхности, и это однозначно. “Спартак” — самый популярный клуб в России, возможно, даже и в Восточной Европе. Вот здесь со мной можно спорить, можно не спорить, но это однозначно. И на последнем Кубке легенд, когда взревели трибуны под вопрос диктора, кто сегодня болеет за ЦСКА, а кто за “Спартак” — разница была в разы.



У меня нет никаких сомнений: “Спартак” — самый популярный клуб. Пусть не обижаются болельщики “Зенита” и ЦСКА, но есть факт. Единственное, что хотелось бы побольше нам титулов. Я надеюсь, что с приходом нового тренерского штаба все будет иначе», — сказал Титов.