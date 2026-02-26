Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.40
П2
5.54
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.77
П2
7.29
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.52
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.54
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.95
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.44
П2
5.46
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.59
П2
6.58
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
3
:
Галатасарай
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Бенфика
1
П1
X
П2

Геннадий Орлов: Соболев — это поражение «Зенита»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» Александра Соболева после прихода в команду Джона Дурана. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

22-летний колумбиец был арендован у «Аль-Насра» до конца текущего сезона. Таким образом, на вторую часть сезона в расположении «Зенита» будут два центральных нападающих — Соболев и Дуран. Также состав команды этой зимой пополнил атакующий полузащитник из Бразилии Джон Джон.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 19, 27.02.2026, 19:30
Зенит
-
Балтика
-

«Разве Соболев может играть лучше, чем играл? Вряд ли. Во всяком случае, по работе с мячом он резко уступает этим двух новобранцам. Для меня Соболев — это поражение “Зенита”, сам факт, что его взяли. Мог ведь и молодой кто-то наигрываться. Но это работа главного тренера и его штаба, их компетенция. Хотя мне кажется, что многим не нравится то, что Соболев в команде.

Покинет ли Соболев “Зенит” после окончания сезона? Слушайте, ну он тут такую зарплату получает, какой больше нигде не получит. Чего ему думать-то? Он вместе с агентом добился своего — пришел в команду. Сейчас “Зенит” фактически без Соболева в составе может выиграть чемпионат, и он все свое получит, будет считаться чемпионом страны. Повезло парню, что тут сказать», — сказал Орлов.

Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».

За полтора года Соболев провел за «сине-бело-голубых» 54 матча, в которых забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Контракт 28-летнего нападающего рассчитан до лета 2027 года.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В пятницу, 27 февраля, петербуржцы дома сыграют против калининградской «Балтики». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.