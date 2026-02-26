Геннадий Орлов: Соболев — это поражение «Зенита»

22-летний колумбиец был арендован у «Аль-Насра» до конца текущего сезона. Таким образом, на вторую часть сезона в расположении «Зенита» будут два центральных нападающих — Соболев и Дуран. Также состав команды этой зимой пополнил атакующий полузащитник из Бразилии Джон Джон.
«Разве Соболев может играть лучше, чем играл? Вряд ли. Во всяком случае, по работе с мячом он резко уступает этим двух новобранцам. Для меня Соболев — это поражение “Зенита”, сам факт, что его взяли. Мог ведь и молодой кто-то наигрываться. Но это работа главного тренера и его штаба, их компетенция. Хотя мне кажется, что многим не нравится то, что Соболев в команде.
Покинет ли Соболев “Зенит” после окончания сезона? Слушайте, ну он тут такую зарплату получает, какой больше нигде не получит. Чего ему думать-то? Он вместе с агентом добился своего — пришел в команду. Сейчас “Зенит” фактически без Соболева в составе может выиграть чемпионат, и он все свое получит, будет считаться чемпионом страны. Повезло парню, что тут сказать», — сказал Орлов.
Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
За полтора года Соболев провел за «сине-бело-голубых» 54 матча, в которых забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Контракт 28-летнего нападающего рассчитан до лета 2027 года.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В пятницу, 27 февраля, петербуржцы дома сыграют против калининградской «Балтики». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.