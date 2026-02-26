Геннадий Орлов: Соболев — это поражение «Зенита»

«Разве Соболев может играть лучше, чем играл? Вряд ли. Во всяком случае, по работе с мячом он резко уступает этим двух новобранцам. Для меня Соболев — это поражение “Зенита”, сам факт, что его взяли. Мог ведь и молодой кто-то наигрываться. Но это работа главного тренера и его штаба, их компетенция. Хотя мне кажется, что многим не нравится то, что Соболев в команде.



Покинет ли Соболев “Зенит” после окончания сезона? Слушайте, ну он тут такую зарплату получает, какой больше нигде не получит. Чего ему думать-то? Он вместе с агентом добился своего — пришел в команду. Сейчас “Зенит” фактически без Соболева в составе может выиграть чемпионат, и он все свое получит, будет считаться чемпионом страны. Повезло парню, что тут сказать», — сказал Орлов.