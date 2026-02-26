Вингер «Спартака» рассказал, за что его отчислили из «Зенита»

«Когда меня отчисляли, говорили, что я не готов физически. Маленький был. Тогда большинство пацанов выросло, а я — нет. Нас с папой пригласили на беседу с тренером, он сказал, что не может центральный нападающий быть маленьким. И все, меня отчислили.



После отчисления расстроился, конечно. Но ушел в СШОР “Зенит”. Вот когда оттуда через год убрали — было больно. Сказали, что не подхожу. Плакал, говорил папе, что хочу с футболом закончить. Лет 13 мне было. Отец прекрасно понимал, что это все равно мое любимое дело, что я живу футболом. Во дворе рублюсь с утра до вечера, помимо тренировок. Знал, что не смогу без этого, поэтому объяснил: “Ничего страшного не случилось. В таком возрасте это ни на что не влияет. Надо продолжать стараться”.



Делился своим опытом. Он же воспитанник “Смены”, тогда так называлась академия “Зенита”. Его тоже хотели отчислить, не получалось что-то, но он перетерпел — и вскоре попал в “Зенит”. В 20 лет стал чемпионом СССР. Тот разговор особенно повлиял. Навсегда запомнил: чтобы ни случилось, все равно надо работать над собой, доказывать. Не только тренеру, а и себе тоже. На следующий день папа отвел меня в школу “Коломяги”. Условия там сильно отличались. В Петербурге две топовые академии — СШОР и академия “Зенита”, в остальных экипировка и сборы за свой счет», — сказал Дмитриев.