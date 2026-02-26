Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.54
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.77
П2
7.29
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.52
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.54
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.00
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.44
П2
5.46
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.59
П2
6.58
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
3
:
Галатасарай
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Бенфика
1
П1
X
П2

Вингер «Спартака» рассказал, за что его отчислили из «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев в интервью «Спортсу» рассказал, как в 13 лет хотел закончить с футболом после отчисления из академии «Зенита».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

21-летний футболист является уроженцем Санкт-Петербурга и до 2016 года играл в академии «Зенита». Его отец — бывший нападающий сборной СССР Сергей Дмитриев, который провел за «сине-бело-голубых» около 200 матчей.

«Когда меня отчисляли, говорили, что я не готов физически. Маленький был. Тогда большинство пацанов выросло, а я — нет. Нас с папой пригласили на беседу с тренером, он сказал, что не может центральный нападающий быть маленьким. И все, меня отчислили.

После отчисления расстроился, конечно. Но ушел в СШОР “Зенит”. Вот когда оттуда через год убрали — было больно. Сказали, что не подхожу. Плакал, говорил папе, что хочу с футболом закончить. Лет 13 мне было. Отец прекрасно понимал, что это все равно мое любимое дело, что я живу футболом. Во дворе рублюсь с утра до вечера, помимо тренировок. Знал, что не смогу без этого, поэтому объяснил: “Ничего страшного не случилось. В таком возрасте это ни на что не влияет. Надо продолжать стараться”.

Делился своим опытом. Он же воспитанник “Смены”, тогда так называлась академия “Зенита”. Его тоже хотели отчислить, не получалось что-то, но он перетерпел — и вскоре попал в “Зенит”. В 20 лет стал чемпионом СССР. Тот разговор особенно повлиял. Навсегда запомнил: чтобы ни случилось, все равно надо работать над собой, доказывать. Не только тренеру, а и себе тоже. На следующий день папа отвел меня в школу “Коломяги”. Условия там сильно отличались. В Петербурге две топовые академии — СШОР и академия “Зенита”, в остальных экипировка и сборы за свой счет», — сказал Дмитриев.

В 2021 году Дмитриев начал карьеру во взрослом футболе в «Ленинградце» из Второй лиги, откуда спустя два с половиной года перебрался в «Урал». Летом 2024 года «Спартак» приобрел его у екатеринбуржцев за 2,5 млн евро.

В этом сезоне Дмитриев провел за «красно-белых» 23 матча, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Вместе с аргентинцем Пабло Солари он является лучшим ассистентом команды.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В воскресенье, 1 марта, «красно-белые» на выезде сыграют против «Сочи». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.