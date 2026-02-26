Фабио Челестини раскрыл, чего не хватает ЦСКА

То, чего нам не хватает точно, — веры. Мне кажется, большая вера в себя, в то, что мы делаем, может дать нам большой толчок, особенно в топ-матчах. Например, в последнем матче с «Краснодаром» (2:3) в достаточной мере мы не верили в то, что делаем. Мы повели в счете, но после этого по игре могли сделать гораздо больше. Мы верили в идею на 95%, а против «Краснодара» нужны 105%, — сказал Челестини в интервью Sports.ru.