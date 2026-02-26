Фабио Челестини раскрыл, чего не хватает ЦСКА

— Главное, что не получилось у ЦСКА в первой части сезона?
— Я не думал, что в ЦСКА все пойдет так быстро. В игре, возможно, нам пока чего-то не хватает в каждом компоненте, но на это нужно время. То, что есть уже сейчас, превышает мои ожидания — не по качеству игроков или игры, а по срокам.
То, чего нам не хватает точно, — веры. Мне кажется, большая вера в себя, в то, что мы делаем, может дать нам большой толчок, особенно в топ-матчах. Например, в последнем матче с «Краснодаром» (2:3) в достаточной мере мы не верили в то, что делаем. Мы повели в счете, но после этого по игре могли сделать гораздо больше. Мы верили в идею на 95%, а против «Краснодара» нужны 105%, — сказал Челестини в интервью Sports.ru.
Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года, придя на смену Марко Николичу. Предыдущим клубом Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023-го по 2025 год. Челестини привел «Базель» в прошлом сезоне к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии. Ранее он работал в «Террачине», «Лозанне», «Люцерне» и «Сьоне».
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 баллов. Подопечные Фабио Челестини в первом матче чемпионата после зимней паузы 1 марта сыграют на выезде против грозненского «Ахмата».