Сухой рассудит матч 19-го тура между «Зенитом» и «Балтикой»

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 19-го тура Российской Премьер-лиги. Игры пройдут с 27 февраля по 1 марта.
27 февраля (пятница)
«Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Владимир Казьменко.
28 февраля (суббота)
«Оренбург» — «Акрон»: судья — Андрей Прокопов. Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Краснодар» — «Ростов»: судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Резников.
«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Гвардис.
«Динамо» Махачкала — «Рубин»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мацюра.
1 марта (воскресенье)
«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Колобаев.
«Сочи» — «Спартак»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Адлан Хатуев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ахмат» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Виктор Кулагин.