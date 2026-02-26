Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.54
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.82
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.52
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.54
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.00
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.36
П2
5.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.51
П2
6.34

Сухой рассудит матч 19-го тура между «Зенитом» и «Балтикой»

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о назначении судей на матчи 19-го тура РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 19-го тура Российской Премьер-лиги. Игры пройдут с 27 февраля по 1 марта.

27 февраля (пятница)

«Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Владимир Казьменко.

28 февраля (суббота)

«Оренбург» — «Акрон»: судья — Андрей Прокопов. Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Резников.

«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала — «Рубин»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мацюра.

1 марта (воскресенье)

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Колобаев.

«Сочи» — «Спартак»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Адлан Хатуев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Виктор Кулагин.