Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.40
П2
5.54
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.80
П2
7.31
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.53
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.53
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.36
П2
5.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.51
П2
6.34

Андрей Талалаев: «Балтика» отлично готова к игре с «Зенитом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что команда отлично подготовилась к возобновлению сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

27 февраля в Санкт‑Петербурге «Балтика» в 19‑м туре Российской Премьер-лиги сыграет против «Зенита».

— Я могу сказать, что еще ни одна команда не была готова так, как эта. За наши 13 лет работы. Поэтому я горд за ребят, за свой тренерский штаб. Мы готовы к матчу с «Зенитом». Выйдем без груза работы, которую перелопатили за подготовительный период, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 19, 27.02.2026, 19:30
Зенит
-
Балтика
-

«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Балтика» набрала 35 баллов и расположилась на пятой строчке.

53-летний Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. По итогам прошлого сезона калининградский клуб под руководством Талалаева стал победителем Первой лиги и обеспечил себе место в Премьер-лиге .В России специалист тренировал такие клубы как «Тамбов», «Химки», «Ахмат», «Крылья Советов» и московское «Торпедо».

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше