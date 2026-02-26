Андрей Талалаев: «Балтика» отлично готова к игре с «Зенитом»

27 февраля в Санкт‑Петербурге «Балтика» в 19‑м туре Российской Премьер-лиги сыграет против «Зенита».
— Я могу сказать, что еще ни одна команда не была готова так, как эта. За наши 13 лет работы. Поэтому я горд за ребят, за свой тренерский штаб. Мы готовы к матчу с «Зенитом». Выйдем без груза работы, которую перелопатили за подготовительный период, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Балтика» набрала 35 баллов и расположилась на пятой строчке.
53-летний Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. По итогам прошлого сезона калининградский клуб под руководством Талалаева стал победителем Первой лиги и обеспечил себе место в Премьер-лиге .В России специалист тренировал такие клубы как «Тамбов», «Химки», «Ахмат», «Крылья Советов» и московское «Торпедо».