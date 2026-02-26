Ричмонд
Стало известно, что 4 футболиста и тренер пропустят 19-й тур РПЛ

Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Футболисты «Оренбурга» Данила Хотулев и Евгений Болотов, нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев, полузащитник ЦСКА Иван Обляков и защитник московского «Динамо» Хуан Касерес пропустят 19-й тур Российской Премьер-Лиги (РПЛ) из-за накопленных желтых карточек. Об этом сообщает телеграм-канал турнира.

Защитники «Ростова» Умар Сако, махачкалинского «Динамо» Джемал Табидзе, «Акрона» Йонуц Неделчяру и ЦСКА Мойзес не сыграют в 19-м туре из-за красных карточек.

Кроме того, на два матча продлена дисквалификация главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. КДК РФС наказал его трехматчевой отстраненностью за оскорбительный жест в матче 17-го тура против «Спартака» (1:0).

Напомним, после 18 туров РПЛ на первом месте «Краснодар» с 40 очками, на балл отстает «Зенит» на втором месте, замыкает тройку лучших московский «Локомотив» с 37 баллами. Кандидаты на выбывание в Первую лигу — «Оренбург» с 12 очками и «Сочи», у которого только 9 набранных баллов.

