Юрий Семин: С нетерпением жду возвращения РПЛ после зимней паузы

78-летний специалист поделился мнением о том, как будут разворачиваться события в финальной части сезона Российской Премьер-лиги.
«С нетерпением жду возвращения РПЛ после зимней паузы. За почти три месяца паузы все успели соскучиться по нашему футболу. Я не исключение. Сразу несколько команд будут бороться за победу. И несколько команд будут пытаться сохранить прописку. Всех болельщиков ждет интересное зрелище», — передает слова Семина Metaratings.ru.
Перед возобновлением РПЛ после зимней паузы лидирует «Краснодар». Действующий чемпион России набрал 40 очков в 18 матчах. На втором месте, отставая на один балл, расположился петербургский «Зенит». У расположившихся следом московских команд — «Локомотива» и ЦСКА — 37 и 36 очков, соответственно.
Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».