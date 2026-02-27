Ричмонд
Шпилевский сравнил себя с новым тренером «Спартака» Карседо

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о своей мотивации возглавить команду из Нижнего Новгорода.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я увлечен футболом, привык побеждать, стараюсь быть лучшим в том, что делаю. Когда тренируешь команду, которая шла не в лидерах, надо работать еще больше. Тот же Карседо после чемпионства с “Пафосом” не тренирует “Факел” — он пошел в “Спартак”. Люблю своих ребят, дорожу ими. Благодарен, что они меня слушают, стараются. Но я пошел тренировать “Пари НН”. Думаю, не каждый готов к подобному.

Хотя и РПЛ гораздо сильнее, чем чемпионат Кипра. И здесь я сто процентов выиграл — понимаю, что в профессиональном плане стану лучше. Борьба за выживание, развитие молодых в таких условиях — это специфический и трудный шаг. Но с точки зрения развития карьеры он очень важен.

В чем была главная мотивация поехать в “Пари НН”? В том, что здесь я могу получить опыт, который будет полезен в будущем. Не каждый согласился бы рискнуть своей репутацией, как это сделал я. Но ни о чем не жалею. Верю, что с командой мы добьемся прогресса и она останется в РПЛ. Хочу помочь “Пари НН” и доказать, что я готов выйти на новый уровень.

Я в “Пари НН” и дал слово, что доведу миссию до конца, но и не стану говорить, что намерен задерживаться здесь на 10 лет. Хочется расти, двигаться дальше. Мне 38 лет, но чувствую, что уже являюсь состоявшимся тренером. Многие, с кем я работал, сейчас находятся в топ-командах. Так что жму на газ. Много требую от ребят и уверен, что концовка сезона будет отличаться от первой половины», — сказал Шпилевский.

Ранее Шпилевский возглавлял «Арис», с которым в 2023 году стал чемпионом Кипра. Спустя два года его достижение с «Пафосом» повторил испанец Хуан Карлос Карседо, который этой зимой возглавил московский «Спартак».

В июне 2025 года Шпилевский возглавил «Пари НН», подписав с нижегородцами контракт на три года. На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в двух баллах от зоны прямого вылета в Первую лигу. В субботу, 28 февраля, «Пари НН» на выезде сыграет против «Локомотива». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.