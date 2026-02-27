Шпилевский: русское во мне осталось, Европа это не отняла

«Всегда говорю, что мне повезло: советское и русское во мне осталось, Европа это не отняла. Я про характер, взгляды, шутки. При этом выучил немецкий язык, русский не забыл — дома общались на нем и на каникулах ездил в Минск. Традиции и веру Европа не забрала. Но до конца своей жизни я буду благодарен отцу за то, что он дал нам шанс остаться жить в Германии, пойти в школу, получить знания и все, что меня сформировало как тренера. Если бы остался в Минске, не стал бы тем, кем являюсь сейчас», — сказал Шпилевский.