Шпилевский: русское во мне осталось, Европа это не отняла

38-летний белорусский специалист в детстве жил в Германии и играл в юношеской команде «Штутгарта». Там же он начинал тренерскую карьеру, проработав почти десять лет в академиях «Штутгарта» и «РБ Лейпцига».
«Всегда говорю, что мне повезло: советское и русское во мне осталось, Европа это не отняла. Я про характер, взгляды, шутки. При этом выучил немецкий язык, русский не забыл — дома общались на нем и на каникулах ездил в Минск. Традиции и веру Европа не забрала. Но до конца своей жизни я буду благодарен отцу за то, что он дал нам шанс остаться жить в Германии, пойти в школу, получить знания и все, что меня сформировало как тренера. Если бы остался в Минске, не стал бы тем, кем являюсь сейчас», — сказал Шпилевский.
До перехода в «Пари НН» Шпилевский возглавлял «Кайрат» и «Арис», с которыми становился чемпионом Казахстана и Кипра соответственно. В июне 2025 года он подписал трехлетний контракт с «Пари НН».
«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в двух баллах от зоны прямого вылета в Первую лигу. В субботу, 28 февраля, нижегородцы на выезде сыграют против «Локомотива». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.