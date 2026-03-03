Москва
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.50
П2
2.24
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.66
П2
2.66
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.14
П2
6.40
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
П1
X
П2

Ловчев: в «Спартаке» очень много неумных футболистов

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» раскритиковал защитника «красно-белых» Руслана Литвинова после матча 19-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Литвинов вышел на поле на 87-й минуте и в добавленное время в штрафной площади нарушил правила на защитнике хозяев Александре Солдатенкове. Главный арбитр встречи Евгений Буланов после просмотра VAR назначил пенальти, который реализовал нападающий «Сочи» Владимир Ильин.

«Я доволен результатом, но не доволен, что в команде “Спартака” очень много… слово “идиоты” здесь не подходит… неумных футболистов. Литвинов держал человека, который ни на что не влияет», — сказал Ловчев.

Литвинов является воспитанником «Спартака». В этом сезоне 24-летний защитник провел за «красно-белых» 21 матч, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В понедельник, 9 марта, «красно-белые» дома сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.