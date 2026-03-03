Ловчев: в «Спартаке» очень много неумных футболистов

Литвинов вышел на поле на 87-й минуте и в добавленное время в штрафной площади нарушил правила на защитнике хозяев Александре Солдатенкове. Главный арбитр встречи Евгений Буланов после просмотра VAR назначил пенальти, который реализовал нападающий «Сочи» Владимир Ильин.
«Я доволен результатом, но не доволен, что в команде “Спартака” очень много… слово “идиоты” здесь не подходит… неумных футболистов. Литвинов держал человека, который ни на что не влияет», — сказал Ловчев.
Литвинов является воспитанником «Спартака». В этом сезоне 24-летний защитник провел за «красно-белых» 21 матч, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В понедельник, 9 марта, «красно-белые» дома сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.