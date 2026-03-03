Семин — о дебюте Карседо: «Спартак» может играть сильнее

Накануне «Спартак» на выезде обыграл «Сочи» в матче 19-го тура РПЛ (3:2). Для Хуана Карлоса Карседо эта встреча стала дебютной. Испанский специалист возглавил красно-белых в начале января. Он сменил на посту Деяна Станковича.
— Как оцените дебют Карседо?
— Оценку давать в целом еще рано, потому что был достаточно сложный матч. «Спартак» может играть сильнее. Но самое важное для «Спартака» и Карседо, что они победили, взяли три очка и еще могут бороться за высокие места. Это самое главное. Им предстоит еще большая работа, чтобы играть лучше, — приводит слова Семина «Матч ТВ».
Карседо стал первым наставником клуба за последние 8 лет, который начал свою работу с победы. Последним тренером «Спартака», который также начал с победы, был Олег Кононов — в ноябре 2018 года красно-белые под его руководством обыграли «Крылья Советов» со счетом 3:1.
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 32 очками. Лидером является «Краснодар» с 43 баллами. В следующем туре «Спартак» 9 марта на своем поле примет тольяттинский «Акрон».
Игорь Осинькин
Хуан Карлос Карседо
Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо Сантос)
61′
Владимир Ильин
90+10′
Эсекиэль Барко
22′
Маркиньос
(Манфред Угальде)
79′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
90+2′
35
Александр Дегтев
82
Сергей Волков
82′
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
33
Марсело Алвес
3
Александр Солдатенков
7
Антон Зиньковский
58′
16
Максим Мухин
90+4′
45
Франсуа Камано
58′
23
Густаво Фуртадо Сантос
90+5′
8
Михаил Игнатов
72′
29
Роман Ежов
14
Кирилл Кравцов
35′
58′
98
Владимир Ильин
20
Дмитрий Васильев
31′
89′
19
Александр Коваленко
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
90+5′
18
Наиль Умяров
62′
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
83′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
88′
68
Руслан Литвинов
90+9′
9
Манфред Угальде
80′
2
Олег Рябчук
83
Жедсон Фернандеш
80′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
80′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
