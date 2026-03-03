Агент Маньяков назвал лучший зимний трансфер РПЛ

А «Зениту» был нужен центральный защитник с российским паспортом. И они рассматривали Лусиано не как центрального нападающего, а как игрока атаки, который может быть и с краю, и в оттяжке… Но не как центрфорварда. В то же время у них есть перебор атакующих игроков, по их мнению. При этом нельзя сказать, что он был не нужен совсем. Но они были готовы рассмотреть его продажу, обмен. В то же время в ЦСКА есть два очень сильных молодых защитника, на мой взгляд. Это Лукин — один из моих любимых футболистов этой позиции в России. Потом Данилов — о нем многие говорили, когда он играл за молодежную команду, — передает слова Маньякова «Матч ТВ».