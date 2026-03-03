Агент Маньяков назвал лучший зимний трансфер РПЛ

— В чем особенность минувшего зимнего трансферного окна в России?
— Меня порадовал очень нестандартный ход со стороны ЦСКА и «Зенита». Обмен Дивеева на Гонду. Это история, когда win-win. Проигравших нет.
— Сможете объяснить?
— Найти нападающего очень сложно. Мы это видим, когда зачастую человек в каком-то чемпионате много забивает, а приезжает к нам и показывает себя неконкурентоспособным, потому что у нас очень тяжелая лига. Лусиано же уже адаптирован к игре в РПЛ за счет выступлений за «Зенит», а «Зенит» все-таки — это бренд. Откровенно слабых футболистов там нет. И аргентинец показал, что конкурентоспособен в нашей лиге. Поэтому, идя на такой шаг, ЦСКА точно не проиграл. Даже выиграл, я думаю.
А «Зениту» был нужен центральный защитник с российским паспортом. И они рассматривали Лусиано не как центрального нападающего, а как игрока атаки, который может быть и с краю, и в оттяжке… Но не как центрфорварда. В то же время у них есть перебор атакующих игроков, по их мнению. При этом нельзя сказать, что он был не нужен совсем. Но они были готовы рассмотреть его продажу, обмен. В то же время в ЦСКА есть два очень сильных молодых защитника, на мой взгляд. Это Лукин — один из моих любимых футболистов этой позиции в России. Потом Данилов — о нем многие говорили, когда он играл за молодежную команду, — передает слова Маньякова «Матч ТВ».
Лусиано Гонду перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Архентинос Хуниорс» за 12 млн евро. За полтора года он провел за сине-бело-голубых 51 матч, в которых забил 13 мячей и отдал три голевые передачи. Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года и провел за армейцев 203 матча, в которых забил 20 мячей. Обмен игроками официально был завершен 11 января. Сообщалось, что «Зенит» в рамках сделки доплатил два миллиона евро.