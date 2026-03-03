Шпилевский: в «Пари НН» будет сложно даже Гвардиоле

«Я ищу, как обыграть соперника, а не как не проиграть. Неважно, какой потенциал у моих футболистов. Если я думаю иначе, значит я в них просто не верю. Они ведь это чувствуют. Я от игроков требую, чтобы они в себя верили. Нет такого пути, по которому идешь и тебя всегда ждет победа. Я убежден, что даже если Гвардиола придет в “Пари НН”, ему тоже будет сложно, но он будет следовать своему пути. Я убежден, что мы останемся в РПЛ. Это не высокомерие. Я верю в своих ребят, сплоченность, стиль, методологию», — сказал Шпилевский.