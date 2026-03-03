Москва
Шпилевский: в «Пари НН» будет сложно даже Гвардиоле

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в программе «Футбол России» рассказал о своем подходе в подготовке к матчам.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В первом матче после зимнего перерыва нижегородцы на выезде уступили московскому «Локомотиву» (1:2).

«Я ищу, как обыграть соперника, а не как не проиграть. Неважно, какой потенциал у моих футболистов. Если я думаю иначе, значит я в них просто не верю. Они ведь это чувствуют. Я от игроков требую, чтобы они в себя верили. Нет такого пути, по которому идешь и тебя всегда ждет победа. Я убежден, что даже если Гвардиола придет в “Пари НН”, ему тоже будет сложно, но он будет следовать своему пути. Я убежден, что мы останемся в РПЛ. Это не высокомерие. Я верю в своих ребят, сплоченность, стиль, методологию», — сказал Шпилевский.

Алексей Шпилевский возглавил «Пари НН» летом 2025 года, подписав с клубом трехлетний контракт. До этого 38-летний белорусский специалист возглавлял «Кайрат» и «Арис».

«Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в одном балле от зоны стыковых матчей. В субботу, 7 марта, нижегородцы дома сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.