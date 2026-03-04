Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.35
П2
4.40
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.56
П2
2.65
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.72
П2
5.30
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
2.49
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.99
П2
1.70
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.66
П2
3.50
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.93
П2
6.80
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.10
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.75
П2
2.50

Бубнов отреагировал на неграмотность Вендела: Бомжи уже все умеют

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о неграмотности бразильского полузащитника клуба Вендела.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Ранее Семак рассказал, что Вендел не умеет читать, считать и писать. Наставник «Зенита» отметил, что Вендел фанат футбола и что он получает от игры удовольствие.

— Не знаю, для чего это Семак сказал, но вот буквально сегодня я читал информацию, что он этого не говорил. Типа или он так пошутил… Вообще это оскорбление. В современном мире такого просто не может быть. Сейчас и бомжи все умеют, на гаджетах там, в интернете, красавцы. Ну я не на «Зенит» намекаю! Ты чего, провоцируешь? Ты смотри, [по отношению] к «Зениту» это вообще опасно так говорить. Теперь смотри. Чтобы опровергнуть это [заявление Семака], надо срочно посмотреть контракт. А там его роспись должна быть«, — сказал Бубнов в новом выпуске “Коммент. Шоу”.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе клуба из Санкт-Петербурга футболист провел 168 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 39 результативных передач. Действующее соглашение бразильского футболиста рассчитано до лета 2029 года. В составе «Зенита» Вендел четыре раза стал чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок страны и стал обладателем Кубка России.

«Зенит» в текущем сезоне РПЛ занимает второе место с 42 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В следующем туре чемпионата России сине-бело-голубые 20 марта в гостях сыграют с «Оренбургом».