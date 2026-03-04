Бубнов отреагировал на неграмотность Вендела: Бомжи уже все умеют

Ранее Семак рассказал, что Вендел не умеет читать, считать и писать. Наставник «Зенита» отметил, что Вендел фанат футбола и что он получает от игры удовольствие.
— Не знаю, для чего это Семак сказал, но вот буквально сегодня я читал информацию, что он этого не говорил. Типа или он так пошутил… Вообще это оскорбление. В современном мире такого просто не может быть. Сейчас и бомжи все умеют, на гаджетах там, в интернете, красавцы. Ну я не на «Зенит» намекаю! Ты чего, провоцируешь? Ты смотри, [по отношению] к «Зениту» это вообще опасно так говорить. Теперь смотри. Чтобы опровергнуть это [заявление Семака], надо срочно посмотреть контракт. А там его роспись должна быть«, — сказал Бубнов в новом выпуске “Коммент. Шоу”.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе клуба из Санкт-Петербурга футболист провел 168 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 39 результативных передач. Действующее соглашение бразильского футболиста рассчитано до лета 2029 года. В составе «Зенита» Вендел четыре раза стал чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок страны и стал обладателем Кубка России.
«Зенит» в текущем сезоне РПЛ занимает второе место с 42 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В следующем туре чемпионата России сине-бело-голубые 20 марта в гостях сыграют с «Оренбургом».