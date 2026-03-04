Ричмонд
СМИ: Сотрудников «Локомотива» угрожают уволить за непосещение игр

Сотрудников «Локомотива» принуждают посещать все домашние матчи клуба под угрозой штрафов и увольнения. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Источник: ФК "Локомотив"

По данным источника, руководство «железнодорожников» серьезно задумалось над уровнем посещаемости матчей на «РЖД Арене». Изменить ситуацию решили за счёт собственных работников, мотивируя это тем, что «а зачем они тогда находятся в клубе». К посещению стадиона привлекают всех, кто числится в клубе, вплоть до сотрудников академии и сервисных служб.

Тех, у кого нет FAN ID, заставляют его оформить. При этом билеты для сотрудников бесплатные, также предусмотрены скидки для их родственников и друзей.

После матча 19 туров Российской Премьер-лиги «Локомотив» идет на третьем месте в таблице с 40 очками. В 20-м туре команда Михаила Галактионова встретится с «Ахматом». Матч состоится 9 марта в 16:30 по московскому времен.