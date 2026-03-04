СМИ: Сотрудников «Локомотива» угрожают уволить за непосещение игр

По данным источника, руководство «железнодорожников» серьезно задумалось над уровнем посещаемости матчей на «РЖД Арене». Изменить ситуацию решили за счёт собственных работников, мотивируя это тем, что «а зачем они тогда находятся в клубе». К посещению стадиона привлекают всех, кто числится в клубе, вплоть до сотрудников академии и сервисных служб.