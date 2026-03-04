Семин о судействе: «Совсем плохое. Все туры, не только последний»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин высказался о судействе в РПЛ.
«Судейство совсем плохое. Все туры, не только последний. Они не могут найти баланс в простых вещах. Судьи не могут даже разобраться, когда футболисту реально требуется помощь, а когда симуляция. Это отнимает кучу времени. Этим самым количество конкретно игрового времени у нас намного меньше, чем в топовых лигах. Пересмотров слишком много», — сказал Семин «СЭ».
По итогам 19-го тура в ЭСК РФС обратились «Локомотив», «Балтика», «Ростов» и «Акрон».
Ранее Семин раскритиковал многочисленные просмотры ВАР судьями РПЛ.
«Так много ходить смотреть VAR нельзя, а зовут каждый раз. Большие вопросы к тем, кто сидит на VAR и даже заставляет судей смотреть повторы. Они крадут игровые минуты. Об этом надо говорить!» — сказал специалист «Чемпионату“.
20-й тур РПЛ стартует 7-го марта 2026 года.