Экс-жена Аршавина: Сына люблю в красно-белой форме «Спартака»

— Я искренне люблю видеть своего сына в красно-белой форме «Спартака». Для меня главное, что у него горят глаза, и что он получает удовольствие от игры. У нас дома часто собирается большая часть его команды, и это вызывает у меня огромное счастье. Я наблюдаю, насколько ребята дружны между собой, и как они действительно являются настоящей командой во всех смыслах этого слова. Они всегда вместе: на тренировках, после них и даже в учебе в школе. Я смотрю на это и не могу нарадоваться. Для меня важно видеть, что мой сын занимается тем, что ему действительно нравится, и играет в клубе, который он любит.