Экс-жена Аршавина: Сына люблю в красно-белой форме «Спартака»

Российская телеведущая Юлия Барановская, бывшая жена известного нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина поделилась своими впечатлениями о том, как выступает ее сын Арсений в футбольной команде «Спартак».
— Я искренне люблю видеть своего сына в красно-белой форме «Спартака». Для меня главное, что у него горят глаза, и что он получает удовольствие от игры. У нас дома часто собирается большая часть его команды, и это вызывает у меня огромное счастье. Я наблюдаю, насколько ребята дружны между собой, и как они действительно являются настоящей командой во всех смыслах этого слова. Они всегда вместе: на тренировках, после них и даже в учебе в школе. Я смотрю на это и не могу нарадоваться. Для меня важно видеть, что мой сын занимается тем, что ему действительно нравится, и играет в клубе, который он любит.
— Видите ли в нем перспективы стать успешным профессиональным футболистом?
— Это больше вопрос к тренеру. Я не являюсь футбольным экспертом. Даже все годы, проведённые рядом с футболом, не научили меня полностью разбираться в тонкостях игры и оценивать происходящее на поле. Я не могу объективно сказать, насколько хорошо мой сын играет, — сказала Барановская «Спорт-Экспрессу».
Арсений Барановский, сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина, входит в систему «Спартака» с 2020 года, продолжая развивать свои навыки в клубе, к которому испытывает искреннюю любовь.