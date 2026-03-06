Иванов рассудит матч 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо»

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 20-го тура Российской Премьер-лиги. Игры пройдут с 7-го по 9 марта.
7 марта (суббота)
«Ростов» — «Балтика»: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Андрей Иванов.
«Пари НН» — «Сочи»: судья — Ян Бобровский. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Французов.
8 марта (воскресенье)
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Зуев.
«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Резников.
«Рубин» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гончар.
ЦСКА — «Динамо»: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Эдуард Малый.
9 марта (понедельник)
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Филипкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Спартак» — «Акрон»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.