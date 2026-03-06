Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.19
X
9.20
П2
13.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.01
П2
6.70
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.05
П2
7.40
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.37
П2
2.30
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2

В честь 8 Марта «Зенит» сыграет в форме женской команды

8 марта «Зенит» на выезде встретится с «Оренбургом» в матче 20-го тура РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Встреча начнется в 12:00 по московскому времени.

«В Международный женский день “Зенит” сыграет на выезде с “Оренбургом” в особенном комплекте формы. В ней выступает женская команда “Зенита”. Делая выбор в пользу такого комплекта в столь знаменательный день, сине-бело-голубые поздравляют футболисток с прекрасным весенним праздником и подчеркивают, с одной стороны, неразрывное единство двух клубных команд, а с другой — универсальность, качество и красоту этой экипировки», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в ВК.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об инициативе сыграть в форме ЖФК «Зенит».

«Я к игре в женской форме нормально отношусь. Это один из способов поздравить нашу прекрасную половину, поддержать и наш женский футбольный клуб — девчонок, которые выступают в такой форме и поздравить всех девушек с праздником весны, любви. Желаем им здоровья, счастья. Думаю, это хороший жест с нашей стороны», — приводит слова пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 20, 8.03.2026, 12:00
Оренбург
-
Зенит
-

Женская футбольная команда «Зенита» основана в 2020 году. ЖФК «Зенит» является трехкратным победителем чемпионата России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

В сентябре 2025 года главный тренер «Зенита» Ольга Порядина была отправлена в отставку, после разгрома от «Спартака» (1:4). Позднее клуб возглавил Алексей Тарасюк.

Новый сезон в Суперлиге женская команда «Зенита» начнет 15 марта домашним матчем с клубом «Звезда-2005».