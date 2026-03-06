В честь 8 Марта «Зенит» сыграет в форме женской команды

Встреча начнется в 12:00 по московскому времени.
«В Международный женский день “Зенит” сыграет на выезде с “Оренбургом” в особенном комплекте формы. В ней выступает женская команда “Зенита”. Делая выбор в пользу такого комплекта в столь знаменательный день, сине-бело-голубые поздравляют футболисток с прекрасным весенним праздником и подчеркивают, с одной стороны, неразрывное единство двух клубных команд, а с другой — универсальность, качество и красоту этой экипировки», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в ВК.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об инициативе сыграть в форме ЖФК «Зенит».
«Я к игре в женской форме нормально отношусь. Это один из способов поздравить нашу прекрасную половину, поддержать и наш женский футбольный клуб — девчонок, которые выступают в такой форме и поздравить всех девушек с праздником весны, любви. Желаем им здоровья, счастья. Думаю, это хороший жест с нашей стороны», — приводит слова пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале.
Женская футбольная команда «Зенита» основана в 2020 году. ЖФК «Зенит» является трехкратным победителем чемпионата России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
В сентябре 2025 года главный тренер «Зенита» Ольга Порядина была отправлена в отставку, после разгрома от «Спартака» (1:4). Позднее клуб возглавил Алексей Тарасюк.
Новый сезон в Суперлиге женская команда «Зенита» начнет 15 марта домашним матчем с клубом «Звезда-2005».