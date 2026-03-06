В честь 8 Марта «Зенит» сыграет в форме женской команды

«В Международный женский день “Зенит” сыграет на выезде с “Оренбургом” в особенном комплекте формы. В ней выступает женская команда “Зенита”. Делая выбор в пользу такого комплекта в столь знаменательный день, сине-бело-голубые поздравляют футболисток с прекрасным весенним праздником и подчеркивают, с одной стороны, неразрывное единство двух клубных команд, а с другой — универсальность, качество и красоту этой экипировки», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в ВК.