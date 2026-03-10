Дзюба: Если «Акрон» вылетит из РПЛ, клуба может не быть

— Думаешь подвигаться годик еще в «Акроне»?
— Не факт.
— Почему?
— Честно, нам не надо болтать. Нам нужно любой ценой сохранить «Акрон» в РПЛ. Я боюсь, если клуб не останется в РПЛ, то «Акрона» может и не быть. Я больше всего этого боюсь. Будет ли так все — не знаю. В мою смену не должно этого произойти, — передает слова Дзюбы «Чемпионат».
После 20 туров «Акрон» набрал 21 очко и занимает 11-ю строчку турнирной таблицы. Команда из Тольятти находится всего в трех очках от зоны стыковых матчей за право сохранить прописку в сильнейшем дивизионе российского футбола. В воскресенье, 15 марта, «Акрон» дома сыграет с грозненским «Ахматом».
Артему Дзюбе 37 лет. За «Акрон» нападающий выступает с лета 2024 года. На его счету 15 мячей и 11 результативных передач в 42 матчах за тольяттинцев.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, в его активе 175 мячей. Дзюба забивал голы в составе семи команд — «Спартака» (26), «Томи» (14), «Ростова» (18), «Зенита» (85), тульского «Арсенала» (6), «Локомотива» (12) и «Акрон» (14).