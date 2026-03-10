Ричмонд
«На это смотреть невыносимо». Дзюба оценил игру «Зенита»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил перспективы «Зенита» выиграть чемпионский титул по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На минувших выходных петербуржцы на выезде неожиданно уступили «Оренбургу» (1:2), который на тот момент находился в зоне вылета, и потерпели первое поражение в РПЛ с августа прошлого года.

«Станет ли “Зенит” чемпионом? Не знаю… “Зенит” очень плохо играет — прям безобразно. Все в России кулуарно говорят, что когда они выигрывают 2:1 и перестраиваются в восемь защитников, делают навалы — на это смотреть невыносимо. Вы покупаете людей за 30−40 миллионов евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина и компанию, которая выходит на 90-й минуте. Или когда они выпускают шесть защитников, как в прошлом году в Махачкале и сейчас с “Балтикой”. Честно сказать, мне было бы стыдно за такое», — сказал Дзюба.

Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Он провел за «сине-бело-голубых» 249 матчей во всех турнирах, в которых забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач. Дзюба является вторым лучшим бомбардиром в истории клуба после Александра Кержакова (168).

За последние два сезона «Зенит» потратил на трансферы свыше 132 млн евро — больше, чем любой другой клуб РПЛ за этот период. Самым дорогим трансфером петербуржцев стал бразилец Луис Энрике, купленный за 33 млн евро.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В субботу, 14 марта, «сине-бело-голубые» дома сыграют против «Спартака». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.