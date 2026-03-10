«На это смотреть невыносимо». Дзюба оценил игру «Зенита»

«Станет ли “Зенит” чемпионом? Не знаю… “Зенит” очень плохо играет — прям безобразно. Все в России кулуарно говорят, что когда они выигрывают 2:1 и перестраиваются в восемь защитников, делают навалы — на это смотреть невыносимо. Вы покупаете людей за 30−40 миллионов евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина и компанию, которая выходит на 90-й минуте. Или когда они выпускают шесть защитников, как в прошлом году в Махачкале и сейчас с “Балтикой”. Честно сказать, мне было бы стыдно за такое», — сказал Дзюба.
Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Он провел за «сине-бело-голубых» 249 матчей во всех турнирах, в которых забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач. Дзюба является вторым лучшим бомбардиром в истории клуба после Александра Кержакова (168).
За последние два сезона «Зенит» потратил на трансферы свыше 132 млн евро — больше, чем любой другой клуб РПЛ за этот период. Самым дорогим трансфером петербуржцев стал бразилец Луис Энрике, купленный за 33 млн евро.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В субботу, 14 марта, «сине-бело-голубые» дома сыграют против «Спартака». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.