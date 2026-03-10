«На это смотреть невыносимо». Дзюба оценил игру «Зенита»

«Станет ли “Зенит” чемпионом? Не знаю… “Зенит” очень плохо играет — прям безобразно. Все в России кулуарно говорят, что когда они выигрывают 2:1 и перестраиваются в восемь защитников, делают навалы — на это смотреть невыносимо. Вы покупаете людей за 30−40 миллионов евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина и компанию, которая выходит на 90-й минуте. Или когда они выпускают шесть защитников, как в прошлом году в Махачкале и сейчас с “Балтикой”. Честно сказать, мне было бы стыдно за такое», — сказал Дзюба.