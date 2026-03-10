Ричмонд
Губерниев: Дзюба возглавит костромской «Спартак», а не московский

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о желании возглавить московский «Спартак».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Артем Дзюба после матча 20-го тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком», который завершился победой красно-белых со счетом 4:3, заявил, что готов вернуться в московский клуб. Дмитрий Губерниев считает, что Дзюба может стать хорошим тренером.

«Если у Артема есть соответствующее образование, то все дороги открыты. Но после того, как “Спартак” наконец возглавит Александр Мостовой, который станет пожизненным тренером команды, то Дзюбе придётся возглавить костромской “Спартак”. Артем — хороший мотиватор и нормально играет в футбол. Если серьёзно отнесётся к профессии, может и получится. Я вполне верю в него. По крайней мере, буду рекомендовать его на пост тренера королевского “Металлиста”. Там ему можно даже не платить зарплату, потому что он богатый человек», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

37-летний Дзюба является воспитанником «Спартака». Он играл за основной состав красно-белых с 2006-го по 2015 год, с перерывами на аренды в «Томь» и «Ростов». Всего футболист провёл за москвичей 166 матчей, забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, в его активе 175 мячей. Дзюба забивал голы в составе семи команд — «Спартака» (26), «Томи» (14), «Ростова» (18), «Зенита» (85), тульского «Арсенала» (6), «Локомотива» (12) и «Акрон» (14).