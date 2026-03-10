Губерниев: Дзюба возглавит костромской «Спартак», а не московский

«Если у Артема есть соответствующее образование, то все дороги открыты. Но после того, как “Спартак” наконец возглавит Александр Мостовой, который станет пожизненным тренером команды, то Дзюбе придётся возглавить костромской “Спартак”. Артем — хороший мотиватор и нормально играет в футбол. Если серьёзно отнесётся к профессии, может и получится. Я вполне верю в него. По крайней мере, буду рекомендовать его на пост тренера королевского “Металлиста”. Там ему можно даже не платить зарплату, потому что он богатый человек», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.