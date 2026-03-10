«С этого все немножко смеются». Дзюба — о словах Соболева

3 марта петербургский клуб в матче Кубка России со счетом 1:0 обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0. Единственный гол встречи забил Соболев. Нападающий «Зенита» отличился впервые с сентября и эмоционально отпраздновал это событие, заявив: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается». Артем Дзюба поделился мнением об этих словах форварда «Зенита».