«С этого все немножко смеются». Дзюба — о словах Соболева

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал недавнее заявление форварда петербургского «Зенита» Александра Соболева.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

3 марта петербургский клуб в матче Кубка России со счетом 1:0 обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0. Единственный гол встречи забил Соболев. Нападающий «Зенита» отличился впервые с сентября и эмоционально отпраздновал это событие, заявив: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается». Артем Дзюба поделился мнением об этих словах форварда «Зенита».

— Как вам образ плохого парня Саши Соболева?

— Это очень забавно. Естественно, с этого все немножко смеются. Но он забивает — молодец (улыбается), — заявил Дзюба в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Александр Соболев провел за «Зенит» 26 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 5 миллионов евро. В августе 2024 года нападающий перешел из «Спартака» в «Зенит». По данным СМИ, сине-бело-голубые заплатили 10 миллионов евро за игрока.

14 марта подопечные Сергея Семака сыграют против коллектива Хуана Карседо. Встреча пройдет в Санкт‑Петербурге в субботу, 14 марта. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.