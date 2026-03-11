«Я в шоке, это какой-то сюр». Дзюба — о работе VAR в РПЛ

«Сделал ли VAR футбол лучше? И да, и нет. Я вспоминаю матч с Испанией, когда поставили пенальти. Когда на тебя наезжает Рамос, Пике и компания, думаю, судья бы не поставил, если бы не было VAR. Тогда я был счастлив, что VAR с нами.



А сейчас? Знаете, я до сих пор в шоке от незасчитанного гола “Балтики” в ворота “Зенита”, от моего гола и потом обалдел, когда “Ростов” забил гол “Балтике”. Какие офсайды там? Это прям какой-то сюр, если честно, — сказал Дзюба.