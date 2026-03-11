«Я в шоке, это какой-то сюр». Дзюба — о работе VAR в РПЛ

«Сделал ли VAR футбол лучше? И да, и нет. Я вспоминаю матч с Испанией, когда поставили пенальти. Когда на тебя наезжает Рамос, Пике и компания, думаю, судья бы не поставил, если бы не было VAR. Тогда я был счастлив, что VAR с нами.
А сейчас? Знаете, я до сих пор в шоке от незасчитанного гола “Балтики” в ворота “Зенита”, от моего гола и потом обалдел, когда “Ростов” забил гол “Балтике”. Какие офсайды там? Это прям какой-то сюр, если честно, — сказал Дзюба.
Напомним, Дзюба отличился голом в выездном матче 19-го тура против «Оренбурга» (0:2), однако главный арбитр встречи Андрей Прокопов отменил взятие ворот после вмешательства системы VAR, которая обнаружила офсайд. Позднее ЭСК РФС подтвердила, что решение об отмене гола было верным.
В этом сезоне 37-летний Дзюба провел за «Акрон» 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с тольяттинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
«Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 15 марта, тольяттинцы дома сыграют против «Ахмата». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
Хуан Карлос Карседо
Заур Тедеев
Пабло Солари
(Наиль Умяров)
23′
Кристофер Ву
(Эсекиэль Барко)
41′
Кристофер Мартинс
45′
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
88′
Максим Болдырев
(Йонуц Неделчару)
18′
Жилсон Тавареш Беншимол
57′
Максим Болдырев
(Роберто Фернандес)
62′
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
90+5′
97
Даниил Денисов
82′
87′
17
Владислав Саусь
7
Пабло Солари
87′
24
Никита Массалыга
9
Манфред Угальде
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
63′
10
Маркиньос
83
Жедсон Фернандеш
80′
11
Ливай Гарсия
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
35
Ифет Джаковац
80
Хетаг Хосонов
66′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
7′
84′
8
Константин Марадишвили
11
Жилсон Тавареш Беншимол
76′
7
Эдгар Севикян
91
Максим Болдырев
72′
71
Дмитрий Пестряков
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти