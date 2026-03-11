«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча против «Акрона»

Встреча прошла в понедельник, 9 марта, в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу красно‑белых. В составе «Спартака» голами отметились Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос, поразивший ворота на 88‑й минуте. У «Акрона» дубль оформил Максим Болдырев, также отличился Жилсон Беншимол, который реализовал пенальти.