«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча против «Акрона»

Как сообщает «Матч ТВ», «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам матча 20‑го тура РПЛ против «Акрона» (4:3).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» попросил рассмотреть эпизод с назначением пенальти в свои ворота на 52‑й минуте встречи. Главный арбитр Инал Танашев после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора указал на 11-метровую отметку, зафиксировав нарушение правил на форварде тольяттинской команды Беншимоле со стороны защитника москвичей Игоря Дмитриева.

Встреча прошла в понедельник, 9 марта, в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу красно‑белых. В составе «Спартака» голами отметились Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос, поразивший ворота на 88‑й минуте. У «Акрона» дубль оформил Максим Болдырев, также отличился Жилсон Беншимол, который реализовал пенальти.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно‑белые 14 марта сыграют в гостях против «Зенита».

Спартак
4:3
Первый тайм: 3:1
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
9.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Заур Тедеев
Голы
Спартак
Пабло Солари
(Наиль Умяров)
23′
Кристофер Ву
(Эсекиэль Барко)
41′
Кристофер Мартинс
45′
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
88′
Акрон
Максим Болдырев
(Йонуц Неделчару)
18′
Жилсон Тавареш Беншимол
57′
Максим Болдырев
(Роберто Фернандес)
62′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
90+5′
97
Даниил Денисов
82′
87′
17
Владислав Саусь
7
Пабло Солари
87′
24
Никита Массалыга
9
Манфред Угальде
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
63′
10
Маркиньос
83
Жедсон Фернандеш
80′
11
Ливай Гарсия
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
35
Ифет Джаковац
80
Хетаг Хосонов
66′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
7′
84′
8
Константин Марадишвили
11
Жилсон Тавареш Беншимол
76′
7
Эдгар Севикян
91
Максим Болдырев
72′
71
Дмитрий Пестряков
Статистика
Спартак
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
10
5
Угловые
9
1
Фолы
13
16
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти